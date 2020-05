Defesa de opositor da Costa do Marfim recorre para a União Africana, UE e ONU

O opositor da Costa do Marfim Guillaume Soro vai recorrer às instâncias internacionais para fazer respeitar a decisão do Tribunal Africano dos Direitos Humanos de suspensão do mandado de detenção de que é alvo, anunciou a defesa.

A informação é avançada, em comunicado divulgado nas redes sociais de Soro, pelos advogados do também declarado candidato às eleições presidenciais marcadas para outubro na Costa do Marfim.

O Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos, de que a Costa do Marfim faz parte, ordenou, em 22 de abril, às autoridades do país que suspendessem o mandado judicial contra Guillaume Soro e mandassem libertar 19 seus apoiantes e familiares, detidos desde dezembro.

Fonte: Lusa