Conselho de Ministros da SADC reúne em videoconferência

O Conselho de Ministros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) reúne, partir desta quarta-feira, em videoconferência, os ministros das Relações Exteriores.

Angola participa no certame, que visa, essencialmente, analisar o grau de cumprimento das decisões do Conselho de Ministros sobre a covid-19, o impacto da covid-19 na execução de programas, o impacto socioeconómico desta pandemia e suas implicações para a região e a situação financeira da organização regional, com uma delegação chefiada pelo ministro Téte António.

O grau de cumprimento das decisões do Conselho de Ministros, a gestão de riscos de desastres, o nível de execução do lema da 39.ª Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da SADC e a avaliação sobre o estado do comércio intrarregional e da industrialização da SADC são igualmente pontos da agenda.

Segundo o programa, as reuniões do Comité Permanente de Altos Funcionários e do Comité de Finanças acontecem esta quarta-feira, enquanto a Sessão Ministerial está agendada para sexta-feira.

Farão parte da delegação angolana, os ministros dos Transportes, Ricardo D’Abreu, da Indústria e Comércio, Victor Fernandes, da Saúde, Sílvia Lutucuta, a secretária de Estado para as Relações Exteriores, Esmeralda Mendonça, a Secretária de Estado do Orçamento, Aia-Eza da Silva, entre outros membros do Executivo angolano e altos funcionários dos Departamentos Ministeriais.

A SADC tem como Estados-membros Angola, África do Sul, Botswana, República Democrática do Congo (RDC), Comores, Eswatini (antiga Swazilândia), Lesotho, Madagáscar, Malawi, Maurícias, Moçambique, Namíbia, Seychelles, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabwe.

Fonte: Angop