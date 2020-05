BFA regista resultado líquido trimestral de 34,7 mil milhões de kwanzas

O Banco BFA teve um resultado líquido de 34,7 mil milhões de kwanzas, no primeiro trimestre deste ano (2020), um aumento de 35,42% em relação ao período homólogo de 2019, que se situou em 25,6 mil milhões.

De acordo com resultados do relatório e contas ainda não auditados do Banco, referentes ao aos três primeiros meses do ano, enviados à ANGOP, O ROE (taxa de rentabilidade dos Capitais Próprios) foi de 32,5% (+1,80).

O BFA tem também uma forte posição financeira, reflectida na elevada qualidade dos activos e capitalização: ° Rácio de NPE (crédito em risco) de 7,27% e uma cobertura de NPE de 143% por imparidades.

Até 31 de Março, o Rácio de Solvabilidade situou-se em 61,37%, quando em Dezembro de 2019 era de 58,46%, um incremento de 2,10 pontos percentuais em relação ao período homologo de 2019.

O produto bancário registou um aumento de 18 mil milhões kwanzas cifrando-se em 63.302,2 milhões kwanzas (+39,62% ).

Não obstante a actual conjuntura económica, a margem financeira aumentou 6,9 mil milhões de kwanzas (+19,10% ), ou seja 43,2 mil milhões, superior aos 36,3 mil milhões kwanzas registados no 1º trimestre de 2019.

Os lucros em operações financeiras aumentaram 10,9 mil milhões kwanzas (+291,20% ), ao passo que as comissões líquidas aumentaram 16 milhões (+0,48%).

Rácio de “cost-to-income” situou-se em 35,80% (+1,69), os depósitos de clientes registaram um incremento de 380 mil milhões (+29,38%), quando o crédito sobre clientes registou uma variação positiva de 45,8 mil milhões Kz (+16,52% ).

Outros registos relevantes para o banco tem a ver com o o número de clientes que ultrapassou a marca histórica dos dois milhões, cifrando-se agora em 2,1 milhões clientes.

Em relação à intermediação no mercado de capitais, o BFA lidera o mercado de custodia Títulos com uma quota de 35,56% (1.362,7 mil milhões de kwanzas).

Quanto a recursos de terceiros, no 1º trimestre verificou-se um aumento de 380 mil milhões kwanzas nos depósitos de clientes.

Os depósitos de clientes representam 94,05% do passivo e constituem a principal fonte de financiamento do Banco.

Fonte: Angop