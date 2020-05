Angola regista 2 novos casos positivos e sobe para 73

Angola registou nas últimas 24 horas, 2 novos casos positivos de contaminação com o novo coronavírus, elevando para 73 o número total de casos no país.

Esta informação foi avançada pelo secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, na habitual conferência de imprensa que serviu para atualizar os dados sobre a covid-19 no país.

Segundo o governante, trata-se de dois indivíduos do sexo feminino, a primeira tem 10 anos de idade, da cerca sanitária do Futungo, a segunda tem 37 anos de idade, da cerca sanitária do Hoji Ya Henda, ambas de nacionalidade angolana.

No compto geral, Angola regista 73 casos positivos confirmados, dos quais 51 são casos ativos, 18 recuperados e 4 óbitos.

Os casos de transmissão local são agora 45.

Em quarentena institucional, o governo controla 1.102 pessoas em todo o país.

De acordo com Franco Mufinda, até agora foram processadas pouco mais de 10.000 amostras, sendo que 73 deram positivo, 7.626 deram negativo e o restante encontra-se em processamento.

Os casos suspeitos seguidos são 453, os contactos diretos e ocasionais seguidos são 1.120.

A nível global, a pandemia do novo coronavírus já matou pelo menos 350.608 pessoas e infetou mais de 5,6 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais dos países.