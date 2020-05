Amiens recorre ao Conselho de Estado francês contra rebaixamento na Ligue 1

O Amiens SC, que protesta por ter sido rebaixado para a segunda divisão, apresentou dois recursos no Conselho de Estado, a mais alta instância jurídica do direito administrativo francês, anunciou nesta terça-feira (26) o clube à AFP.

O clube se opõe à decisão de 30 de abril do Conselho de administração da Liga de Futebol Profissional (LFP) francesa, que, seguindo as diretrizes do governo do país, suspendeu em definitivo o campeonato nacional.

A classificação final rebaixou o Amiens, 19º colocado no momento da suspensão, quando ainda restavam dez rondas a disputar.

“O Amiens segue na luta contra esta decisão que acreditamos ser injusta, incoerente e sem fundamento”, declarou o presidente do clube, Bernard Joannin, à AFP.

“O Conselho de administração da LFP definiu um rebaixamento arbitrário de nosso clube. Acreditamos que a justiça é a única esperança que nos resta para combater esta desigualdade. Vamos recorrer ao Conselho de Estado”, completou.

O Amiens apresentou um recurso em processo de urgência para suspender os efeitos da decisão da LFP e aguarda uma resposta em até 15 dias.

Além do clube, a comunidade de Amiens (Amiens Métropole) também recorreu ao Conselho de Estado.

O Lyon, sétimo colocado na tabela no momento da suspensão e portanto privado de disputar as competições europeias na próxima temporada, recorreu na segunda-feira (25) ao Conselho de Estado.

O Toulouse, último colocado, não quis revelar suas intenções.

Já o AC Ajaccio, terceiro colocado da segunda divisão no momento da suspensão definitiva da competição, também irá recorrer ao Conselho de Estado.

O clube da Córsega, que pede disputar uma repescagem de acesso à primeira divisão, teve o recurso negado na segunda-feira pelo Comitê Nacional Olímpico Francês (CNOSF).