Presidente do Lyon pede ao governo francês que permita a conclusão da Ligue 1

O presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, pediu novamente ao governo e às autoridades futebolísticas francesas que autorizem a retomada da temporada dos campeonatos profissionais, garantindo que é “uma oportunidade formidável de retificar o erro contra o futebol francês”.

“Poderíamos imaginar que o dia 2 de junho representa também uma oportunidade formidável de retificar o erro contra o futebol francês e de permitir, com um protocolo sanitário usado em todos os lugares, dar o pontapé para para um recomeço progressivo dos treinos (em junho) e de uma retomada dos campeonatos da temporada 2019/2020 nos meses de julho ou agosto como sugeriu a Uefa desde 21 de abril e confirmado por (seu presidente) Aleksander Ceferin em 14 de maio?”, questionou o presidente do Lyon em carta ao primeiro-ministro da França, Edouard Philippe, e à ministra dos desportos, Roxana Maracineanu.

Aulas voltou a lembrar que “dos sete grandes campeonatos europeus, o francês é o único que decidiu cancelar” a temporada.

“Dos 55 países membros da Uefa, mais de 20 decidiram retomar seus campeonatos, e somente sete decidiram por uma suspensão definitiva”, insistiu Aulas, que teme que a decisão tomada pela França “leve o futebol francês a uma crise econômica e social sem precedentes”.

De acordo com Aulas, “as informações dadas ao governo por alguns dirigentes do futebol francês não se ajustam às diretrizes da Uefa”, como a ideia de que a confederação europeia teria colocado uma data limite para que os campeonatos fossem concluídos.

A Liga de Futebol Profissional da França (LFP) optou em abril por encerrar definitivamente a temporada, seguindo as diretrizes do governo, e de respeitar uma média de pontos por jogo para definir a tabela final do Campeonato Francês, o que deixou o Lyon na sétima colocação, fora da zona de classificação para as próximas competições europeias.

Fonte: AFP