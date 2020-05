Patrick Ewing volta para casa após ter sido internado com COVID-19

A antiga estrela do New York Knicks da NBA, Patrick Ewing, que foi hospitalizado na semana passada após contrair o novo coronavírus, já está em casa se recuperando, informou um de seus filhos nesta segunda-feira.

“Meu pai agora está em casa e está melhorar. Continuaremos monitorar seus sintomas e seguindo as diretrizes do CDC” (Centros de Controle e Prevenção de Doenças), disse o jogador de basquetebol Patrick Ewing Jr. em sua conta no Twitter.

O próprio Ewing, um dos melhores postos da história da NBA, anunciou no Twitter na sexta-feira que testou positivo para COVID-19 e estava isolado num hospital.

“Ficarei bem e todos sairemos dessa”, disse na mensagem o antigo posto dos Knicks, nascido na Jamaica há 57 anos.

Por seu lado, a equipa de basquetebol da Universidade de Georgetown, do qual Ewing é treinador desde 2017, disse que o ex-astro queria compartilhar publicamente seu status “para enfatizar que esse vírus pode afetar qualquer pessoa”.

Ewing jogou 15 temporadas com os Knicks e, após uma breve passagem por Seattle Supersonics e Orlando Magic, anunciou sua aposentadoria em 2002, entrando no Hall of Fame seis anos depois.

Com o uniforme da franquia de Nova York, ele foi 11 vezes All Star e jogou duas finais da NBA, perdendo para o Houston Rockets em 1994 e para o San Antonio Spurs em 1999.

Ele também fez parte do lendário “Dream Team”, a seleção americana que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992.

