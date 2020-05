MPLA quer resposta colectiva contra a pandemia da covid-19

O MPLA manifestou, nesta segunda-feira, a necessidade do reforço da resposta colectiva africana contra a pandemia da covid-19, que já causou milhares de mortos e a paralisação da economia mundial.

Numa mensagem a que a Angop teve acesso, no âmbito das celebrações do Dia de África, o partido no poder em Angola reafirma a forte confiança nas lideranças africanas no sentido de trabalharem para a melhoria das condições de vida e de segurança dos cidadãos africanos.

Encoraja o Executivo angolano a consolidar o papel de Angola no contexto africano, com realce para o processo de pacificação da região dos Grandes Lagos, salvaguarda da segurança marítima no Golfo da Guiné, a integração económica da África Austral, assim como no estabelecimento de uma ordem justa e democrática para os problemas do continente berço da Humanidade.

Considera que Angola deve reforçar a implementação da diplomacia económica, por forma a captar investimento estrangeiro e os necessários apoios e parceiros internacionais para o processo de relançamento da economia nacional.

Augura ainda avanços ao nível da situação de defesa e segurança, integração política e económica, assim como na prevenção e resolução pacífica dos conflitos armados.

O MPLA deixa, na sua mensagem, uma palavra de apreço a os africanos que escolheram Angola para viver e trabalhar, prestando o seu contributo na edificação de uma nação próspera e fraterna, solidária e progressista.

Apesar do actual contexto que o continente marcado por situações de instabilidade político-militar, pobreza e exclusão social, o MPLA expressa a esperança de ver África e os africanos a palmilharem o trilho do desenvolvimento económico e do progresso social, tendo como pilares a unidade e a paz, a democracia e a valorização do capital humano.

Fonte: Angop