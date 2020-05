Melhor marcador do Schalke sofre lesão grave e não joga mais esta época

O melhor marcador dos alemães do Schalke 04, o futebolista Suat Serdar, sofreu uma rotura do ligamento externo ao nível da cabeça do perónio e vai desfalcar a sua equipa até final da época, revelou o treinador David Wagner.

O médio internacional alemão, de 23 anos, autor de sete golos na Bundesliga, lesionou-se na receção ao Augsburgo, durante a segunda parte, em jogo da 27.ª jornada que terminou com a vitória da equipa visitante por 3-0, e ficará afastados dos relvados entre três a quatro meses.

O técnico do Schalke informou ainda que os médicos do clube estão a avaliar se Serdar deve ou não ser sujeito a uma intervenção cirúrgica.

A perda deste jogador é um golpe para o Schalke, oitavo classificado da Bundesliga, que não venceu nenhum dos últimos nove jogos, com um registo de vinte e dois golos sofridos e apenas dois marcados.

“Não somos a mesma equipa que fomos na primeira metade da temporada. Não podemos comparar o futebol que jogávamos com o que jogamos agora”, admitiu Wagner.

O Schalke 04, oitavo classificado, com 37 pontos, desloca-se na quarta-feira a Dusseldorf para defrontar o Fortuna, 16.º classificado, no primeiro lugar abaixo da ‘linha de água’, com 24 pontos, em jogo da 27.ª jornada.

Fonte: Lusa