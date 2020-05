Lazarino dos Santos assassinado ‘a queima roupa’ por desconhecidos no Talatona

O secretario-geral do Sindicato Nacional de Professores e Trabalhadores do Ensino não Universitário( SINPTENU), Lazarino dos Santos, foi assasinato na noite de segunda-feira (25), por desconhecidos, no bairro Dangereux no municipio de Talatona, em Luanda.

O sindicalista foi alvejado por disparos de arma de fogo, a queima roupa, pelas costas, enquanto um outro elemento, que morreu momentos depois no hospital, foi atingido na cabeça.

A ação ocorreu às 21 horas numa altura em as vítimas e alguns vizinhos conversavam na porta da residência do secretário.

Familiares de Lazarino dos Santos, na voz do irmão Daniel dos Santos, acusam efectivos da Polícia Nacional como sendo os autores dos disparos e solicitam as autoridades a localização dos autores do crime.

Entretanto, o porta-voz do Ministério do Interior, subcomissário Waldemar José, disse que a polícia já esta a investigar o caso de formar a apurar os autores e responsabilizar-los criminalmente.

Segundo o responsável, houve uma ocorrência criminal no local perpetrada por meliantes, na mesma zona, que culminou com a morte de dois cidadãos.

Fonte: Angop