Bayern vence em Dortmund e segue com sete pontos de avanço na liderança

O Bayern Munique deu passo importante rumo à revalidação do título na liga alemã de futebol, ao vencer hoje o Borussia Dortmund, por 1-0, na 28.ª jornada, aumentando para sete pontos a vantagem na liderança.

Um golo de Joshua Kimmich à beira do intervalo, aos 43 minutos, garantiu os três pontos ao Bayern, que fica assim numa posição privilegiada para alcançar o título, uma vez que passa a ter sete pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Borussia Dortmund.

A jogar em casa, o Borussia bem tentou na segunda parte dar a volta ao marcador, mas o Bayern soube gerir a vantagem graças à qualidade individual e coletiva dos seus jogadores.

Pelo Borussia Dortmund alinhou o internacional português Raphael Guerreiro, que fez uma boa exibição, apesar de não ter marcado hoje ao contrário do que sucedeu nas duas anteriores jornadas, em que somou três dos oito golos que já marcou.

O Bayern lidera com 64 pontos, seguido do Borussia Dortmund, com 57, do Leipzig, que recebe na quarta-feira o Hertha de Berlim, com 54, e do Bayer Leverkusen, que recebe hoje o Wolfsburgo, com 53.

Fonte: Lusa