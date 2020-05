Autocarros só voltam a circular com 75% da capacidade a partir de 08 junho

Os transportes rodoviários coletivos de passageiros vão retomar o funcionamento com 50% da capacidade na próxima terça-feira e a partir de 08 de junho até 75% da capacidade, segundo as regras aprovadas hoje pelo governo angolano.

O transporte ferroviário reinicia o funcionamento a partir de 09 de junho, limitado a 50% da capacidade. A atividade de mototáxi terá um regulamento próprio.

O executivo aprovou hoje a declaração do estado de calamidade pública, com novas regras de funcionamento dos serviços públicos e privados com vista à prevenção e controlo da pandemia de covid-19, mantendo-se a cerca sanitária em Luanda até 09 de junho.

Os operadores de transportes terão de disponibilizar aos trabalhadores e utilizadores meios de higienização das mãos à entrada e à saída dos veículos e das estações e fazer higienização regular dos veículos e das áreas das estações e paragens.

É obrigatório o uso de máscara facial pelos trabalhadores e utilizadores, sendo necessário manter a distância física recomendada entre os utilizadores durante os períodos de espera nas paragens e estações, bem como no ato da compra dos bilhetes e a entrada dos passageiros.

