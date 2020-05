Administrador de Saurimo convida empresários a investir na região

O administrador municipal de Saurimo (Lunda Sul), Neves Romão, convidou hoje, terça-feira, os empresários nacionais e estrangeiros a investirem na região, com vista a proporcionarem emprego aos jovens e contribuírem no seu desenvolvimento da província.

Em declarações à ANGOP, no quadro das festividades do 64º aniversário da cidade de Saurimo, a assinalar-se a 28 deste mês, reforçou que Saurimo está aberto para o investimento privado, principalmente no sector agrícola, uma vez que dispõe de condições climáticas, recursos hídricos e solo fértil para a produção agrícola em grande escala.

“O empresário nacional ou estrangeiro que quiser investir na região não encontrará burocracia administrativa da parte da Administração Municipal de Saurimo e nem do governo, pelo contrário, terá as maiores facilidades desde que apresente documentos e propostas credíveis para o efeito”, salientou.

Por outro lado, instado sobre os projectos do Executivo para atrair investidores em Saurimo, o responsável afirmou que há um trabalho de asfaltagem de algumas ruas, extensão da rede eléctrica, através da construção de uma central híbrida, que irá aumentar a capacidade de energia para a zona industrial.

Saurimo, com uma população estimada em 530 mil e 860 habitantes, foi a capital da província da Lunda, dividida em duas (Lunda Norte e Lunda Sul), em 1978, limitado a Norte pelos municípios de Lucapa e Cambulo, a Este pela República Democrática do Congo, a Sul pelo município de Dala e a Oeste pelos municípios de Cacolo e Lubalo.

É constituído pelas comunas de Saurimo, Mona-Quimbundo e Sombo, por 140 aldeias, das quais 61 já unificadas, e 16 povoações.

Possui um subsolo rico em minérios, designadamente diamantes, manganês, ferro e madeira. A população, na sua maioria, é da etnia Côkwe.

Fonte: Angop