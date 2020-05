Zlatan Ibrahimovic sai lesionado do treino do AC Milan

O futebolista sueco Zlatan Ibrahimovic saiu hoje lesionado do treino do AC Milan, com suspeitas de problemas num dos gémeos, e vai submeter-se a exames médicos na terça-feira, anunciou o clube italiano.

Num treino com vista ao regresso da Liga italiana, previsto para 13 de junho, o sueco de 38 anos saiu a coxear do centro de treinos, com os milaneses, clube do português Rafael Leão, a explicarem que os exames vão determinar se se trata de um problema num gémeo ou se se estende, também, ao tendão de Aquiles.

O avançado, que treinou com o clube sueco Hammarby, de que é um dos donos, durante o período de confinamento causado pela pandemia de covid-19, tem contrato até ao final desta época, com a opção de mais uma temporada.

Fonte: Lusa