São Tomé e Príncipe regista mais uma morte e mais oito infeções

São Tomé e Príncipe registou mais uma morte por covid-19, aumentando para 12 o número de óbitos, e oito nove casos de infeção, que subiram para um total de 299, anunciaram hoje as autoridades são-tomenses.

De acordo com a porta-voz do Ministério da Saúde, Isabel dos Santos, a vítima mortal é um cidadão de 65 anos, que faleceu no domingo no hospital de campanha.

Durante o fim de semana foram realizados 15 testes rápidos no centro hospitalar de São Tomé, dos quais oito tiveram resultado positivo, aumentando para 299 o número de casos acumulados no país.

Em África, há 3.348 mortos confirmados em mais de 111 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, a Guiné-Bissau lidera em número de infeções (1.178 casos e sete mortos), seguindo-se a Guiné Equatorial (719 casos e sete mortos), Cabo Verde (390 casos e três mortes), São Tomé e Príncipe (299 casos e 12 mortos), Moçambique (209 casos e um morto) e Angola (69 infetados e quatro mortos).

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou quase 345 mil mortos e infetou mais de 5,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,1 milhões de doentes foram considerados curados.

