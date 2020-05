Kris Jenner (64) tem constantemente vontade de fazer sexo

Kris Jenner, a matriarca das Kardashians, de 64 anos, confessou, surpresa, que tem tido regularmente sexo com o namorado Corey, de 39 anos de idade. Kris disse que tem tido constantemente vontade de fazer sexo e perguntou se há algo errado com ela.

Não sei o que está acontecer, mas não acho que seja normal ”, diz Kris em conversa com uma amiga Faye Resnik. “À medida que envelhecemos, não é suposto sentirmos vontade de sexo”, questionou.

No entanto, Faye a tranquilizou e pediu a Kris que, especialmente, aproveite. “Ela está certa, sexo na minha idade é uma coisa linda”, admitindo mais tarde para a câmara.

Ela também tentou conversar com as suas filhas sobre isso, mas elas não queriam ouvir sobre isso. “Minhas meninas não entendem que eu tenho muita sorte de ainda ter esses sentimentos. E eu vou tirar proveito disso. ”

Kris fez estas declarações no recente episódio de Keeping Up With the Kardashinas.