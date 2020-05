Jovem de 22 morta à catanada pelo namorado devido uma traição

Uma jovem de 22 anos foi morta, neste domingo, supostamente pelo namorado, no bairro da Londa, arredores da cidade do Sumbe, Cuanza Sul.

O acusado, igualmente de 22 anos, desferiu golpes de catanas na cabeça e membros inferiores, causando a morte imediata da jovem.

O jovem, que já está detido, reconheceu a autoria do crime, justificando ter morta da namorada por esta se envolvido e engravidada de um outro jovem.

Reconheceu que coabitava na mesma residência há vários meses, mas a traição levou-o a executar a namorada.

“Estou arrependido pelo que fiz”, disse o jovem.

Este é o terceiro crime do género que acontece este ano no Sumbe. O penúltimo ocorreu no dia 14 de Fevereiro.

Fonte: Angop