Bombeiros procuram jovem desaparecido na foz do Kwanza

Especialistas dos Bombeiros realizam operações de localização ou resgate de um jovem que, desde domingo, está desaparecido na foz do rio Kwanza, município de Belas, após o naufrágio de uma pequena embarcação de recreio.

As buscas, sem sucesso, foram interrompidas no final do mesmo dia devido ao adiantar da hora e devem retomar hoje, segunda-feira, num perímetro mais alargado.

A informação foi avançada à Angop pelo porta-voz do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SNPCB), Faustino Minguês.

Conforme a fonte, os jovens realizavam pesca e lazer, uma actividade proibido por Decreto Presidencial enquanto vigora o Estado de Emergência.

O oficial bombeiro contou que o jovem de 23 anos, cuja identidade não foi revelada, estava a bordo de uma embarcação, na companhia de quatro amigos, quando o motor do barco avariou. Devido as fortes ondas, disse, os ocupantes foram projectos.

“Todos esforços estão a ser feitos para se localizar a vítima que, até ao momento é tido como desaparecido”, frisou.

Referiu que alguns dos ocupantes da embarcação usavam coletes salva-vidas, por isto conseguiram sair ilesos do naufrágio.

Fonte: Angop