BDA apresenta linhas de crédito a associados da ECODIMA

O Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA) apresentou, nesta segunda-feira, aos associados da Associação de Empresas de Comércio e Distribuição Moderna de Angola (ECODIMA) a linha de crédito do Deutsche Bank e outra ligada ao Prodesi.

Durante o encontro, realizado por videoconferência, foi apresentada e esclarecida a operacionalização da Linha de Crédito do Deutsche Bank, no valor de mil milhões de euros, uma solução de concessão de crédito à exportação/importação e que tem como objectivo promover e apoiar o sector privado angolano, na importação de bens e serviços imprescindíveis à implementação de projectos de investimento.

A linha do Deutsche Bank, operacionalizada pelo BDA, tem como prioridade o financiamento aos sectores da Agricultura, Pecuária, Agroindústria, Pescas Indústria Transformadora e Indústria Mineira.

O valor do Contrato de Exportação / Importação ascende a pelo menos 10 milhões de euros ou seu valor equivalente em outra moeda.

O BDA apresentou igualmente a linha de apoio ao crédito ligada ao Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (PRODESI), que visa aumentar a produção nacional e que conta com financiamento de 25 mil milhões de Kwanzas.

Na ocasião, o presidente do conselho de administração do BDA, Henda Inglês, reforçou ser missão do banco financiar a produção nacional para que os projectos “gerem riqueza para o país, emprego, desenvolvimento e diversificação da economia”.

Apelou, por este motivo, aos empresários para se candidatarem às várias linhas disponíveis no Banco.

Frisou que encontros do género continuarão para manter “um contacto próximo e frequente com os empresários”.

