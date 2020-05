Angola regista um caso positivo de contaminação de um menor de 6 anos, elevando para 70 o total

A ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, informou que nas últimas 24 horas foi registado mais um caso positivo, elevando para 70 o número de pessoas infectadas no país.

De acordo com a governante, que fazia a habitual actualização da situação pandémica no país, nesta segunda-feira, trata-se de um caso de transmissão local de um menor de seis anos de idade da cerca sanitária do distrito urbano do Futungo.

Com estes, apontou, aumenta para 42 o número de casos de transmissão local.

Angola tem assim 70 casos positivos, com quatro óbitos, 18 recuperados e 48 activos a receber tratamento médico nos centros criados para o efeito.

A ministra disse que mil e cinquenta e nove pessoas estão na quarentena institucional.

A nível global, segundo um balanço da agência AFP, baseado em dados oficiais, a pandemia do novo coronavírus já matou pelo menos 344.964 pessoas e infetou mais de 5,4 milhões em todo o mundo desde dezembro.