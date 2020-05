Angola continua sem casos comunitários: idoso de 88 anos é caso importado

A ministra da Saúde dissipou as dúvidas sobre a possibilidade de se estar, para já, em fase de contaminação comunitária, em função da indecisão da proveniência da infecção do Caso 50”, relacionado com a terceira morte, a que evolveu um homem de 88 anos de idade.

“Investigações feitas e concluídas atestam tratar-se de um caso importado. Já temos os contactos directos, implicando familiares cujos resultados, para alguns, deu negativo. Ainda assim, as investigações continuam para se identificar outros contactos”, informou a ministra.

Angola registou nas últimas 24 horas oito infeções, totalizando 69 casos positivos confirmados, dos quais resultaram 4 óbitos, 18 recuperados e 47 activos.

Até ao momento, Angola registou 41 casos de transmissão local.

A nível global, segundo o último balanço da agência France Press (AFP), divulgado ontem 20:00 horas, baseado em dados oficiais, a pandemia da covid-19 já matou pelo menos 343.211 pessoas e infetou mais de 5,3 milhões em todo o mundo desde dezembro.