Polícia apreende valores monetários em contrabando

Dois mil e 500 dólares norte-americanos e 852 mil Kwanzas foram apreendidos na madrugada deste domingo, pela Polícia de Guarda Fronteira, no município do Soyo, província do Zaire.

Os referidos valores estavam a ser transportados por um cidadão para a República Democrática do Congo (RDC), por via de uma lancha de fibra num dos canais do rio Zaire.

De acordo com uma nota do Comando Provincial do Zaire da Polícia Nacional a que a Angop teve acesso, a apreensão desse montante resulta de um trabalho de fiscalização levado a cabo pelos efectivos da Polícia de Guarda Fronteira no canal fluvial de Luamba.

Para além dos valores, acrescenta a nota, foram também apreendidas algumas mercadorias, entre as quais 120 embalagens de fraldas.

A polícia deteve um dos tripulantes que diz ser habitante da ilha de Kirusso (Soyo), enquanto o outro meteu-se em fuga.

Fonte: Angop