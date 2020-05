PN detém suposto autor da morte de cidadão em Lucapa

A Policia Nacional deteve, no sábado, o suposto autor da morte de um cidadão de 49 anos de idade, na localidade de Sambuegue, comuna de Camissombo, município de Lucapa, Lunda Norte.

Trata-se de um homicídio voluntário por espancamento, com recurso a objectos cortantes (catana), e que culminou com o roubo de uma motorizada, ocorrido na passada terça-feira.

Segundo uma nota da corporação enviada à ANGOP, o suposto autor do crime foi detido numa lavra, na localidade do Sambuage, onde se escondeu depois da consumação do crime, para escapar da Polícia Nacional.

O mesmo encontra-se detido no comando provincial e o seu processo já foi encaminhado para ao Ministério Público para o devido tratamento.

A província da Lunda Norte tem perto de um milhão de habitantes distribuídos em 10 municípios.

Fonte: Lusa