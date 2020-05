Ministro da Defesa avalia situação nas fronteiras

O ministro da Defesa e Veteranos da Pátria, João Ernesto dos Santos “Liberdade considerou, neste sábado, estável a situação militar ao longo da fronteira entre Angola e os dois Congos.

O ministro, que esteve na província de Cabinda para umas horas de trabalho, disse ter recebido informações, do governador Marcos Nhunga e dos comandantes da Região Militar Cabinda, positivas sobre a região.

“As autoridades militares e o governo da província continuam a dar o seu total apoio ao combate à covid-19, sobretudo nas fronteiras com os países vizinhos, com o reforça das medidas de prevenção e vigilância para se evitar a propagação do vírus em Cabinda”, firsou.

A sua visita de algumas horas a Cabinda serviu para supervisionar o estado de prontidão das FAA e das medidas de vigilância ao longo das fronteiras com os dois Congos e visitou ainda o futuro Hospital de Hemodiálise, já com as obras terminadas faltando a colocação dos equipamentos.

No Hospital Regional Militar, cuja infra-estrutura apresenta debilidades, o ministro da defesa disse que uma equipa da direcção central da saúde militar deslocar-se-á a Cabinda para uma avaliação e determinar os custos para as obras de reabilitação e reequipamento.

Exortou os efectivos para continuarem a trabalhar na preparação combativa e de aperfeiçoamento das técnicas, com vista a manter o espírito de prontidão permanente na defesa desta parcela do território nacional.

O ministro deu ainda garantias da transportação de material de biossegurança que se encontram em Luanda.

