Miljan Mrdakovic, ex-futebolista sérvio, morre aos 38 anos

O antigo futebolista sérvio Miljan Mrdakovic, que representou o Vitória de Guimarães, da I Liga portuguesa, na época 2007/08, morreu na sexta-feira, aos 38 anos, avançou hoje a imprensa sérvia.

O ex-ponta de lança foi encontrado morto no seu apartamento em Belgrado, de acordo com o “Telegraaf“, Jornal holandês, Mrdakovic tirou a própria vida com uma pistola.

Ao serviço do Vitória de Guimarães, Mrdakovic realizou 27 partidas e marcou seis golos num campeonato que os minhotos acabaram em terceiro lugar, repetindo a melhor classificação da sua história, previamente alcançada em 1968/69, 1986/87 e 1997/98, e garantindo um apuramento inédito para a pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Além de Portugal e do seu país natal, o antigo futebolista jogou ainda em mais oito países, tendo representado, por exemplo, o Anderlecht e o Gent (Bélgica), o Áustria Salzburgo (Áustria), o Metalist (Ucrânia), o Maccabi Telavive (Israel), o Shandong Luneng (China), o Apollon Limassol (Chipre) e o OFK de Belgrado, no qual terminou a carreira, em 2017.

Aos 26 anos, Mrdakovic representou a Sérvia mo torneio olímpico de futebol de Pequim2008, tendo marcado um golo nas três partidas que realizou.