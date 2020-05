Famílias vulneráveis em Luanda recebem 1.432 cestas básicas

A Comissão Multisectorial de Prevenção e Combate à Covid-19 procedeu, neste sábado, a entrega de uma tonelada de produtos da cesta básica para apoiar as famílias vulneráveis do distrito urbano do Zango, município de Viana, Província de Luanda.

Segundo uma nota da comissão a que a Angop teve acesso, para além das famílias do Zango, receberam também o apoio da comissão os vulneráveis do distrito Urbano do Kilamba (município de Belas), com 592 cestas básicas, da comuna da Kinanga (Ingombota-Luanda), com 300 cestas básicas.

O processo incluiu ainda a entrega de 290 cestas básicas aos moradores do distrito urbano da Nova Vida (Talatona), a mesma quantidade a comuna do Chaba e 250 na comuna do Catambor (Maianga).

A acção conta com o apoio da associação APACP.

Fonte: Angop