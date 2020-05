Covid-19: Administrador defende esquadra móvel nos mercados

O administrador municipal de Chitato, Lunda Norte, Gastão Cahata, defendeu hoje, sábado, a instalação de esquadras móveis nos mercados de Mussungue e Carinhenga, para garantir a observância das medidas de prevenção, visando o combate contra a Covid-19.

De acordo com Gastão Cahata, a instalação de esquadras móveis e a consequente presença dos agentes da Polícia Nacional nos mercados obrigará, da parte de alguns vendedores e clientes, o uso de máscaras, uma vez que se regista “muita” negligência neste quesito.



Disse ser um assunto já em abordagem com o Comandante Provincial da Policia Nacional, para a sua efectivação, o mais breve possível, por se tratar de locais de maior aglomeração populacional.



Os mercados do Carinhenga e Mussungue são os únicos em funcionamento, neste período de Estado de Emergência, para atender mais de 100 mil habitantes do município de Chitato, capital da província da Lunda Norte.



Para garantir a prevenção, disse que a administração vai adquirir um número considerável de máscaras de tecido para serem distribuídas as vendedoras destes mercados.



Angola tem o registo de 61 casos positivos da COVID-19, sendo quatro óbitos, 18 recuperados e 39 activos (clinicamente estáveis), sendo 33 casos de transmissão local.