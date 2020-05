Conclusão da subestação da Quibala prevista para Junho

A subestação eléctrica móvel com uma capacidade 220/30 kV – 10 Mva, em construção no município da Quibala, província do Cuanza Sul, cuja conclusão das obras está prevista para o final de Junho próximo, vai permitir dinamizar a actividade económica, sobretudo a agrícola na região.

Os trabalhos de construção desta subestação tiveram início em Abril último e vai atender necessidades como conservação de alimentos, iluminação das residências e vilas, bem como o apoio à actividade empresarial deste município histórico.

De acordo com uma nota deste sector, a que a Angop teve acesso neste sábado, o ministro da Energia e Águas, João Baptista Borges, deslocou-se esta sexta-feira àquela província, numa jornada que contemplou também a província do Cuanza Norte, com o propósito de constatar o nível de andamento das obras de electrificação da Quibala.

O documento refere que em simultâneo começa a primeira fase de construção das redes de distribuição em média e baixa tensão, incluindo as ligações domiciliares, que levará a energia de forma regular a casa dos habitantes do município sede a partir dos próximos meses de Julho e Agosto.

Em relação à expansão da rede eléctrica às fazendas agrícolas, está em curso, em parceria com o Ministério da Agricultura e Pescas, o projecto de execução das linhas de média tensão, que terão uma extensão aproximada de 75 quilómetros que visa o desenvolvimento sustentável da agricultura, aproveitando a disponibilidade existente de energia de produção hídrica, proveniente da rede eléctrica nacional.

A obra tem prazo de execução de seis meses, devendo os trabalhos ficar concluídos antes do final do ano.

Com a chegada da energia eléctrica da rede pública nestas localidades, termina o sofrimento dos agentes económicos, principalmente no apoio à classe empresarial local, porque grande parte se dedica à actividade agropecuária, cujos rendimentos se perdem na compra de combustível e avultados custos na manutenção de geradores.

No local, João Baptista Borges orientou à ENDE a realizar trabalhos de implantação do ramal de média tensão em simultâneo com a construção das linhas de baixa tensão.

Depois da visita à Quibala, a comitiva seguiu ao município do Waku Kungo, outro município do Cuanza Sul, onde aferiu o grau de execução da empreitada de electrificação do aldeamento Waku Kungo, grande pólo agro-pecuário e industrial em desenvolvimento.

Já no Cuanza Norte, o titular do sector efectuou uma visita ao Aproveitamento Hidroeléctrico de Cambambe, para a constatação da conclusão dos trabalhos de revisão da quinta turbina que está pronta a ser interligada ao sistema.

Finalmente, a comitiva teve a oportunidade de visitar a Subestação de Cambutas, na circunscrição de Cambambe, sob a responsabilidade da RNT.

Fonte: Angop