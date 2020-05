Sobem para 291 as pessoas com infeção em São Tomé e Príncipe

O número de pessoas com infeção pelo novo coronavírus em São Tomé e Príncipe aumentou para 291, depois que mais nove casos detetados em 30 testes rápidos realizados nas últimas 24 horas, anunciou o Ministério da Saúde.

De acordo com o boletim diário divulgado pela porta-voz do ministério da saúde, Isabel dos Santos, o país conta até agora com 291 casos de covid-19, sendo que 16 estão internados.

Na sexta-feira, o ministro da Saúde, Edgar Neves, tinha anunciado que das 603 amostras enviadas, há uma semana, para o Instituto Ricardo Jorge 176 deram positivos.

Fonte: Lusa