Portos do Soyo, Cabinda e Amboim com novos CA

Os portos de Cabinda, do Soyo e do Amboim contam a partir desta sexta-feira com novos Conselhos de Administração (CA), nomeados por despachos conjuntos dos ministros dos Transportes e das Finanças.

Para o Porto de Cabinda, para um mandato de cinco anos, foram nomeados José João Kuvingua, Presidente do Conselho de Administração, Otiniel Niemba da Silva, Manuel Nunes Barata, Elísio Agostinho Rodrigues Neto e Carlos da Cruz Luís como administradores executivos.

Para essa empresa portuária, foram ainda nomeados administradores não executivos, Zeferino Estevão Juliana e Manuel Franklin da Costa Pereira Gouveia.

Noutro despacho, foi nomeado João Zumba, como presidente do CA do Porto do Soyo, ao passo que Joaquim Hélder Brás Mendes Fernandes António Mpamzu Avelino, são os administradores executivos.

Francisco José Aleixo Fernandes e Fernando carlos Almeida Dias São os administradores não executivos da empresa Portuária do Soyo.

Já o novo CA do Porto de Amboim tem agora como presidente, Flaviano Ferraz Macanga, e administradores executivos Gaspar Fernandes da Conceição Guedes e Abrão Augusto Manuel Francisco, enquanto Nelson Dias dos Santos e Sebastião Daniel Neto foram indicados não executivos.