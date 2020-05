Marca da Rihanna, Savage x Fenty anuncia parceria com Megan Stallion

Megan Thee Stallion é a mais nova parceira da Savage x Fenty, marca de lingerie da Rihanna. A rapper será a cara da campanha de Verão 2020 nas redes sociais, chamada #SavagexTheeStallion.

De acordo com Rihanna, “Megan é a energia que estávamos a procura”. “Ela assume riscos com atitude, caráter e personalidade”, disse Rihanna.

Rapper Megan Stalling vestida de lingerie Savage x Fenty, marca da Rihanna

coleção: #SavagexTheeStallion

A parceria faz sentido: o maior hit da rapper é “Savage”, cujo remix com Beyoncé quebrou recordes nos charts dos Estados Unidos. A música é também a banda sonora do #SavageChallenge, desafio de dança que dominou o TikTok com mais de 10 milhões de visualizações.

Vídeo clip do remix Savage da Megan Stalling com Beyonce, que rebentou os charts nos EUA

“Estou muito animada por trabalhar com uma marca que representa diversidade e celebra mulheres em toda a sua glória. Usando Savage x Fenty, me sinto sexy, confortável e confiante”, disse Megan num comunicado à imprensa.

“Queremos que todas as mulheres ao redor do mundo se sintam bem consigo mesmas, exatamente do jeito que são”, concluiu.

A rapper não é a primeira celebridade a ser convidada para representar a marca: no ano passado, a Savage x Fenty escolheu a ex-Fifth Ha.