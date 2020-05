Gestantes e crianças ganham cestas básicas

Mil cestas básicas para apoiar mulheres grávidas e crianças vivendo com VIH/SIDA em Angola foram doadas, este sábado, em Luanda, pela Primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, e pela Fundação SAHAM.

A doação aconteceu durante um encontro online em que participaram, ainda, a directora-geral da Associação dos Amigos Seropositivos (AAS) e a embaixadora da Campanha “Nascer Livre para Brilhar”, Carolina Pinto, além dos representantes da fundação em Angola.

A acção solidária enquadra-se na parceira existente entre o Gabinete da Primeira-Dama e a SAHAM.

A entrega dos bens aos beneficiários será feita pela AAS, devido à situação social causada pela pandemia da Covid-19 no país.

A Campanha Nascer Livre para Brilhar, em parceria com as empresas Carmon Reestrutura e a Fundação Saham, tem apoiado gestantes e crianças com VIH, com cestas básicas.

Na quarta-feira, 20, o Gabinete da Primeira-dama e a Carmon Reestrutura fizeram chegar 489 cestas básicas ao Hospital de Cajueiros e à Administração do Município do Cazenga.

A campanha Nascer Livre para Brilhar, no âmbito do seu Plano Operacional, prevê ainda incentivar as grávidas a realizar as consultas de pré-natal e as consultas de acompanhamento das crianças até aos 12 meses.

Fonte: Angop