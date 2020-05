Andulo regista aumento 61% no número de mortes por malária

As autoridades sanitárias do município do Andulo, província do Bié, registaram, de Janeiro a Abril do ano em curso, 105 mortes por malária, um aumento de 61,9% ou seja 65 casos mais em relação a 2019, informou hoje o director local da saúde, José Cambuta.

Esta situação, segundo o responsável que falava à imprensa, é “preocupante”, mas é intenção do Governo reduzir o número de mortes por malária.

No mesmo período, realçou, nessa circunscrição foram notificados 45 mil e 806 novos casos de malária, mais quatro mil 441 em relação a igual período anterior.

Para reduzir o índice de morbi-mortalidade, as autoridades sanitárias têm estado a realizar palestras de sensibilização das comunidades, com o foco para a pulverização intra-domiciliar e luta anti-larval.

Fonte: Angop