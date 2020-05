SIC apreende grupo de marginais entre eles, um efectivo da Polícia Nacional

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) na Lunda Norte recuperou, nas últimas 24 horas, 8 milhões 272 mil 999 kwanzas em posse de elementos de um suposto grupo de marginais.

Foram igualmente apreendidos três cartões multicaixas e um Terminal de Pagamento Automático, vulgo TPA.

O grupo constituído por três elementos, um dos quais efectivo da Polícia Nacional, interpelavam cidadãos com idades avançadas, que se dirigiam aos bancos para abertura de contas, oferecendo ajuda. Dentro de agência bancária apresentavam-se com parente e inseriam-se como segundos titulares.

Feita a abertura das contas e pela inocência dos proprietários que são pessoas acima dos 60 anos de idade e já reformados, os supostos meliantes solicitavam cartões multicaixas das mesmas contas, para facilitar as transferências dos valores para outras de pessoas próximas.

De acordo com o porta-voz do SIC na Lunda Note, Veríssimo Pandamari, após estes movimentos, solicitavam os cartões das contas onde foram feitas as transferências e retiravam os valores transferidos, sem o conhecimento dos proprietários.

Os movimentos eram feitos com maior incidência no Banco de Poupança e Crédito (PBC).

Os valores recuperados nas contas bancárias onde foram alocados pelos meliantes serão depositados numa instituição bancária, enquanto o processo estiver a tramitar junto do Ministério Público.

O líder do grupo é um cidadão de 21 anos de idade.

Até agora, o SIC conseguiu localizar quatro vítimas.