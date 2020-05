Polícia Nacional apreende de mais de um milhão de dólares falsos

A Polícia Nacional (PN) na província do Huambo apreendeu, na última quinta-feira, um milhão e 60 mil dólares norte-americanos falsos e, em consequência, deteve dois cidadãos de 43 e 44 anos, respectivamente.

Este facto foi tornado publico este sexta-feira pela corporação, no seu relatório sobre a situação da segurança pública nesta região, entre os dias 15 e 21 deste mês.

Segundo o documento, estes cidadãos foram detidos por volta das 13h30, em plena via pública no bairro Calilongue I, arredores da cidade do Huambo, quando foram encontrados, em flagrante, a transportar as aludidas notas em uma mochila.

Acrescenta que a detenção resultou de uma micro-operação desencadeada no local pelas forças da ordem pública.

Acrescenta ainda que, ao longo deste período, 19 cidadãos foram detidos por suposta prática de 31 crimes diversos, entre ofensas corporais voluntárias, posse ilegal de arma de fogo e assaltos, que resultaram ainda na recuperação de uma pistola de marca “Walter”, sem carregador, igual número de compurtadores, utensílios domésticos e electrodomésticos.

Fonte: Angop