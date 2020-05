PGR coloca mais de 100 reclusos em liberdade

Cento e dezassete cidadãos detidos em regime de prisão preventiva no Serviço Penitenciário do Sumbe, província do Cuanza Sul, foram postos em liberdade, avançou, nesta quinta-feira, o Subprocurador provincial, Joaquim Macedo da Fonseca.

O magistrado do Ministério Público disse que a selecção dos cidadãos beneficiários deu-se no período em Março e a partir de Abril iniciou-se a soltura sob termo de identidade, devido a pandemia da covid-19.

Os processos dos referidos cidadãos, de acordo com o magistrado, correm os trâmites legais e por terem sido soltos em função do coronavírus não os iliba de responderem criminalmente. Estão ainda obrigados a apresentare-se, periodicamente, as instâncias da justiça, sob pena de serem julgados a revelia.

Fonte: Angop