Número de casos na Guiné-Bissau sobe para 1.114, incluindo cinco militares da Ecomib

O número de infeções por covid-19 na Guiné-Bissau aumentou hoje para 1.114, depois de terem sido registados cinco novos casos em militares da força de interposição da Ecomib, divulgou hoje o Centro de Operações de Emergência de Saúde.

“Foram registados cinco novos casos em militares da Ecomib. As análises foram feitas por uma equipa médica do Senegal, mas os dados são adicionados aos da Guiné-Bissau, porque aqueles militares estão no país”, afirmou o coordenador do Centro de Operações de Emergência de Saúde (COES), Dionísio Cumba.

Segundo o médico guineense, o Laboratório Nacional de Saúde Pública não realizou análises nas últimas 24 horas devido à falta de placas, que devem chegar no avião que transporta o corpo do antigo Presidente guineense Serifo Nhamadjo, e que deve chegar a Bissau ainda hoje.

Fonte: Lusa