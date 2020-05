Mil mulheres angolanas vão produzir máscaras com apoio do Governo

O Governo angolano anunciou hoje que mil mulheres serão formadas e capacitadas, ao nível do país, para com uma máquina de costura produzirem máscaras sociais para proteção contra o novo coronavírus, disse fonte oficial.

Segundo o ministro da Economia e do Planeamento, Sérgio Santos, deverá ser assinado um memorando de entendimento, já em fase de conclusão, com a Associação de Industriais de Têxteis e Confeções (AITC) angolana.

Segundo o governante, a iniciativa surge também para o fomento do emprego formal para as mulheres após a AITC ter aceitado o desafio do Governo para a formação e capacitação das mulheres de todo o país inscritas no programa.

“Queremos com esse programa um mínimo de 1.000 senhoras pelo país terem acesso a uma máquina de costura e a um apoio da parte da associação para formação, capacitação para respondermos de forma imediata à produção de mais máscaras que são necessárias”, afirmou.

Sérgio Santos falava em Luanda, durante uma cerimónia de assinatura de memorandos entre o Instituto Nacional de Apoio Às Micro, Pequenas e Médias Empresas (Inapem) angolano e operadores do comércio e distribuição e fornecedores de matérias-primas, no âmbito das medidas de alívio económico devido à covid-19.

Angola conta com 60 casos confirmados da covid-19, nomeadamente 39 casos ativos, 18 recuperados e três óbitos.

O país cumpre a terceira prorrogação do estado do estado de emergência que estende até 25 de maio.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou quase 330 mil mortos e infetou mais de 5,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,9 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Fonte: Lusa