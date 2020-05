Detido homem que alegadamente assassinou quatro membros da sua família

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) capturou, na madrugada desta sexta-feira, o cidadão Michel Mayele Mavungo “Mikadó”, sob acusação da morte de quatro membros da sua família.

Com 30 anos de idade, Michel Mayele Mavungo, que reconheceu a autoria do crime, disse ter matados os membros da família, na madrigado do dia 15 deste mês, por razões passionais.

O individúo é acusado de ter afogado três crianças, incluíndo a própria filha de quatro anos de idade, num recepiente de água de 200 litros cheio, e de matar a mulher por asfixia.

De acordo com a corporação, o casuado meteu-se em fuga após a descoberta dos corpos, razão pela qual o Ministério Público havia emitido um mandato de captura.

Fonte: Angop