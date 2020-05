Covid-19:174 das 300 amostras colhidas no Futungo já foram processadas

Cento e 74 amostras, das 300 colhidas aos moradores do distrito urbano do Futungo, município de Talatona, em Luanda, foram processadas nos últimos dias, resultando em seis casos positivos da covid-19 na zona, informou hoje o secretário de Estado para Saúde Pública, Franco Mufinda.

De acordo com o secretário de Estado, que fazia a actualização de dados sobre a pandemia, os resultados das amostras em processamento serão conhecidos nas próximas horas.

Franco Mufinda disse, ainda, que o distrito do Futungo continuará sob cerca sanitária até que se conheçam os resultados das 300 amostras em análise.

O Futungo encontra-se sobre vigilância epidemiológica desde o dia 06 deste mês, devido ao surgimento de casos de contaminação local, transmitidos pelo conhecido “caso 26”, cidadão angolano proveniente de Portugal no dia 18 de Março e testado positivo.

O mesmo infectou, também, alguns membros da sua família no bairro Cassenda, onde foi levantado o cordão sanitário, quarta-feira, depois da obtenção dos resultados negativos dos residentes.

Além do Futungo, estão igualmente confinadas 474 famílias, num total de três mil e 24 pessoas, no bairro São Pedro, distrito urbano do Hoji-ya-Henda, município do Cazenga, depois de um cidadão da Guiné-Conacry, residente no bairro, ter contraído a doença.

Angola regista hoje 60 casos positivos, dos quais três óbitos, 18 recuperados e 39 casos activos (clinicamente estáveis), sendo 32 de transmissão local.