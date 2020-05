COVID-19: Angola recebe 25 toneladas de material de biossegurança

O Governo angolano recebeu, nesta quinta-feira, 25 toneladas de material diverso para o combate a covid-19, proveniente da China.

O equipamento é parte de um lote de 380 toneladas adquiridas com recursos do Estado Angolano e que se configura no maior volume para o combate à covid-19.

Do lote de 380 toneladas adquiridas, o país recebeu, até ao momento, 120 toneladas.

A próxima remessa tem chegada prevista para o próximo sábado, 23.

Segundo a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, o voo da TAAG trouxe material de biossegurança, reagentes e duas máquinas de testagem para reforçar as províncias no diagnóstico da covid-19.

A ministra avançou que o Governo continua a receber equipamento em grande quantidade para apoiar na luta da covid-19.

Ainda nesta quinta-feira seguiu para a província de Cabinda um lote de equipamentos e material de biossegurança e na sexta-feira, 22, o destino será a Lunda Sul.

Para o efeito, a comissão conta com o apoio da Força Aérea na transportação dos meios.

Na passada semana, o país recebeu 10 toneladas de equipamentos diversos doadas pelo Qatar, por intermédio da sua fundação.

Angola soma, assim, 58 casos positivos, dos quais três óbitos, 17 recuperados e 38 casos activos (clinicamente estáveis), sendo 31 de transmissão local, todos na província de Luanda.

Fonte: Angop