Brasil com mais 1.188 mortos e 18.508 infetados

O Brasil registou 1.188 mortos e 18.508 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando 20.047 óbitos e 310.087 casos diagnosticados desde a chegada da pandemia ao país, informou hoje o executivo.

São Paulo, epicentro da pandemia no país sul-americano, concentra 5.558 vítimas mortais e 73.739 casos de infeção, sendo seguido pelo Rio de Janeiro, que contabiliza 3.412 mortos e 32.089 pessoas diagnosticadas.

Oito das 17 unidades federativas do Brasil já ultrapassaram os 10 mil casos de infeção e seis estados já registaram mais de mil mortos.

Mato Grosso do Sul, localizado na região centro-oeste do país, é o estado menos afetado, com 17 óbitos e 746 infetados.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou quase 330 mil mortos e infetou mais de cinco milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,8 milhões de doentes foram considerados curados.

Fonte: Lusa