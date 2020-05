Bayern de Munique não executa opção de compra de Philippe Coutinho

O Bayern de Munique não executou a opção de compra de 120 milhões de euros do passe do atacante brasileiro Philippe Coutinho, emprestado pelo Barcelona, revelou nesta sexta-feira o presidente do clube alemão, Karl-Heinz Rummenigge à revista “Der Spiegel”.

“A opção já expirou e não a executamos”, afirmou Rummenigge. “Agora devemos fazer o planejamento interno do efetivo”, completou sobre a próxima temporada.

Recebido com entusiasmo em agosto e apresentado como um jogador capaz de brilhar na Bundesliga, Coutinho, de 27 anos, não rendeu o que se esperava dele.

O atacante da Seleção disputou 23 das 25 rondas do Campeonato Alemão antes da suspensão causada pela pandemia do coronavírus, em março, embora só foi titular em 15 delas.

Operado do tornozelo em abril, Coutinho está atualmente se recuperando da cirurgia. No Bayern, o atacante soma 8 golos e 6 assistências na temporada.

Fonte: AFP