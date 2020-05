São Tomé e Príncipe regista mais 11 infeções e aumenta para 269 casos

O Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe anunciou hoje mais 11 casos positivos de covid-19, aumentando para 269 o número de infetados pelo novo coronavírus, declarado há pouco mais de dois meses no arquipélago.

De acordo com a atualização de hoje do boletim covid-19, feita pela porta-voz do ministério, Isabel dos Santos, foram feitos 29 testes rápidos, sendo que 11 deram positivos.

De acordo com a mesma fonte, o número de óbitos mantém-se em 11, continuando em internamento sete pessoas.

Em África, há 2.997 mortos confirmados, com mais de 95 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, a Guiné-Bissau lidera em número de infeções (1.109 casos e seis mortos), seguindo-se a Guiné Equatorial (719 casos e sete mortos), Cabo Verde (356 casos e três mortes), São Tomé e Príncipe (269 casos e 11 mortos), Moçambique (162 casos) e Angola (58 infetados e três mortos).

O país lusófono mais afetado pela pandemia é o Brasil, com mais de 18.800 mortes e mais de 291.500 infeções.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 328 mil mortos e infetou mais de cinco milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,8 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Fonte: Lusa