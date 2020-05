Qatar promete Mundial “acessível” para os torcedores

O Mundial de futebol de 2022 no Qatar será economicamente “acessível” para os fãs, prometeu o presidente do comité organizador nesta quarta-feira, temendo que uma recessão após a pandemia de coronavírus impeça os adeptos de fazerem a viagem.

“Sempre dissemos, desde o primeiro dia, que será uma competição acessível. Queremos que todos aqueles que desejarem possam vir à Copa do Mundo”, disse Hassan Al-Thawadi.

“Demonstramos durante o Mundial de Clubes (2019), ao receber adeptos de todos os clubes participantes, que a viagem foi acessível do ponto de vista de voos e acomodações”, acrescentou ele em uma videoconferência.

Os temores decorrem de uma recessão global provocada pela atual pandemia, que pode levar os fãs a desistirem de seus projetos de viajar para a Copa do Mundo no outono (do hemisfério norte) de 2022.

“Estamos entrando em recessão, não há dúvidas sobre as preocupações sobre a economia mundial e a capacidade dos fãs de pagar pela viagem”, continuou Hassan Al-Thawadi.

“O problema que temos hoje é saber como será a recuperação”, acrescentou.

