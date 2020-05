Polícia detém três nigerianos implicados em assaltos a carros para furto de peças

A polícia angolana anunciou hoje a detenção de três cidadãos nigerianos implicados no furto e roubo de peças de viaturas, mais concretamente 685 placas eletrónicas, que estavam na sua posse.

Segundo um comunicado da polícia, as detenções decorrem do cumprimento do plano estratégico de combate aos crimes violentos, levado a cabo pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) e as forças da Polícia Nacional.

A operação de buscas dirigidas ao combate do roubo e furto de acessórios de viaturas foi realizada, entre 18 de abril e 13 de maio, nos bairros 28 de agosto, Kapolo II e Golf1, com maior incidência na urbanização Nova Vida.

Os detidos, com idades entre os 35 e 40 anos, foram hoje apresentados à imprensa, bem como o material apreendido, que tinha como destino a comercialização nos mercados informais, sendo o principal o Mercado dos Correios, local onde foram apreendidas 430 placas, e no interior da residência de um dos implicados outras 255.

De acordo com o documento, as viaturas mais afetadas são de marca Toyota Land Cruiser e Hilux e Hyundai.

Fonte: Lusa