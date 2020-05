PN detém cidadão da RDC com 17 quilogramas de droga

Um cidadão da República Democrática do Congo (RDC) foi detido na fronteira de Tchissanda, Lunda Norte, com 17 quilogramas de estupefaciente (Liamba) e por tentativa emigração de ilegal.

A detenção do referido cidadão ocorreu durante uma operação policial ao longo da fronteira, no âmbito das medidas de prevenção da covid-19, no quadro da cerca sanitária.

O cidadão, segundo o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC) na Lunda Norte, Veríssimo Pandamari, pretendia comercializar a droga nas zonas de exploração de diamantes.

Fonte: Angop