PGR confirma inquérito sobre fundos da pandemia

O sub-procurador provincial do Cuanza Sul, Joaquim Macedo da Fonseca, revelou, hoje, quinta-feira, no Sumbe, que decorre processos de inquéritos fruto de algumas denúncias sobre alegada má gestão de 75 milhões de Kwanzas cedidas pelo Governo central para o programa de prevenção da covid-19 na região.

Em declarações à ANGOP, o magistrado do Ministério Público disse que “efectivamente estão a ocorrer alguns processos de inquéritos como resultado de algumas denúncias que um grupo de cidadãos entendeu dirigir aos nossos serviços e que foram publicadas nas redes sociais”.

“Em função disto, no dia sete de Maio abrimos dois processos de inquérito na PGR, junto do SIC, e tem a ver com a suposta má gestão de 75 milhões de Kwanzas que o Estado concedeu a província do Cuanza Sul para a prevenção da Covid-19”, esclareceu.

Assegurou que “ neste momento decorrem diligências para se apurar se têm ou não consistência as denúncias, razão pela qual o director do Gabinete Provincial da Saúde, Felizardo Manuel, foi prestar declarações ao SIC”.

Explicou que ao responsável não lhe foi imposta qualquer medida e nem se quer foi constituído arguido, pois estamos a apurar a veracidade dos factos.

Assegurou que as diligências da PGR serão céleres e não poderão levar mais de 45 dias.

