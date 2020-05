Moçambique recebe apoio de 457 milhões de euros e parceiros reorientam 183 milhões de euros

Um conjunto de parceiros da comunidade internacional vai compensar o impacto da covid-19 em Moçambique com um apoio de aproximadamente 500 milhões de dólares (457 milhões de euros), anunciou hoje o grupo em comunicado.

O valor inclui “309 milhões de dólares [282 milhões de euros] do Fundo Monetário Internacional (FMI) e seus Estados-membros”, já anunciados em abril, “bem como programas planeados pelo Banco Mundial e pelo Banco Africano de Desenvolvimento”.

Além daquele valor, os parceiros estão a “reestruturar os programas existentes e um adicional de 200 milhões [183 milhões de euros] será disponibilizado”, um apoio que “ajudará a amortecer o impacto de medidas essenciais de distanciamento social, além de permitir a participação contínua dos mais vulneráveis na economia”, lê-se no documento.

O ICCT (acrónimo inglês para International Community Covid-19 Task Force) é composto por representantes das Nações Unidas (UNRC), Banco Africano de Desenvolvimento (AFDB), Banco Mundial, embaixadores da União Europeia (UE), Irlanda e dos Estados Unidos da América (EUA), bem como as altas comissárias do Canadá e do Reino Unido.

Este grupo reuniu-se na segunda-feira com os ministros da Economia e Finanças, Indústria e Comércio, Género, Criança e Ação Social, e os vice-ministros dos Transportes e Comunicação e Negócios Estrangeiros e Cooperação, “para discutir a resposta moçambicana à covid-19”.

Os parceiros acolheram “com agrado” a “coordenação e parceria positivas” entre ministérios, incentivando as entidades governamentais “a usarem modelos que visam alcançar as populações mais vulneráveis e as áreas com maior incidência esperada” de infeção pelo novo coronavírus.

O grupo “também saudou a prioridade do Governo Moçambicano à assistência humanitária a Cabo Delgado”.

“É nosso objetivo comum continuar nesse caminho, a trabalhar e cooperar com o Governo de Moçambique para garantir a implementação das medidas do estado de emergência”, refere o comunicado, no qual a comunidade internacional se diz “aberta para discutir mecanismos práticos de apoio”.

O novo valor (457 milhões de euros) e o que resulta da reestruturação de programas (183 milhões de euros) corresponde ao apoio pedido pelo Governo moçambicano aos parceiros, em Maputo, em 23 de março, para cobrir o buraco fiscal provocado pela pandemia de covid-19 no Orçamento de Estado (OE) de 2020, bem como para financiar o combate à doença e dar apoios para os mais pobres.

Moçambique regista 162 casos de infeção pelo novo coronavírus.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 328 mil mortos e infetou mais de cinco milhões de pessoas em 196 países e territórios.