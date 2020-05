Egipto oferece bolsas de estudo para angolanos

O Egipto ofereceu a Angola cinco bolsas de estudos anuais, nas áreas de licenciatura e pós-graduação em medicina e enfermagem, engenharia agrónoma, tecnologias de informação e comunicação, direito e comércio.

A oferta ocorreu durante um encontro de trabalho entre o embaixador angolano, Nelson Cosme, e a secretária Executiva do Ministério do Ensino Superior Egípcio, Rasha Kamal.

De acordo com a responsável egípcia, o seu país quer contar com estudantes angolanos nas suas instituições do ensino superior para licenciaturas e pós graduação, no próximo ano lectivo.

Durante o encontro, os dois interlocutores analisaram formas de incremento da cooperação entre o Ministério do Ensino Superior Egípcio e o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação de Angola.

A parte egípcia aproveitou a ocasião para reafirmar o interesse em ver concretizada, o mais breve possível, a cooperação técnica e científica com instituições angolanas, para reforçar as relações bilaterais e aumentar o número de bolsas de estudos, à semelhança do que acontece com alguns países africanos, Médio Oriente e da Ásia.

